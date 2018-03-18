Жириновский, Грудинин и Титов проголосовали на выборах

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента. Как сообщает РИА Новости, свой голос он отдал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы.

Также утром 18 марта участие в выборах принял кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин. Он проголосовал в подмосковном совхозе имени Ленина, директором которого он является.

Кроме того, в голосовании принял участие кандидат в президенты России от Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает ТАСС. Еще один кандидат — основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский — проголосовал на избирательном участке в Крылатском районе Москвы.

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18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. Так же в голосовании уже приняли участие сотрудники российской станции в Антарктиде.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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