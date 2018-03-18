Явка на Дальнем Востоке и в Сибири превысила показатели 2012 года

Явка на выборах президента в регионах Дальнего Востока и Сибири превышает показатели предыдущей кампании, которая проходила в 2012 году. Об этом пишет ТАСС.

В частности, в Южно-Сахалинске к 18:00 по местному времени проголосовали 55 процентов избирателей.

На Чукотке явка за два часа до закрытия участков достигла 80 процентов.

Явка избирателей в Якутии на 15:00 (09:00 мск) составила 51,7 процента.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что, по данным на 10:00, явка по России составила 16,55 процента. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2000 году она в это время составила 6,36 процента, в 2004-м – 8,01 процента, в 2008-м — 8,94 процента и в 2012-м — 6,53 процента.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что высокая явка на востоке России задает высокую планку для всей страны, передает РИА Новости.

«Я нахожусь в Якутске, здесь все в самом разгаре… По всем регионам Дальнего Востока можно говорить, что явка растет, и я думаю, что голосование по Дальнему Востоку превосходит все самые оптимистичные прогнозы. Люди на выборы пошли, гражданский долг и патриотические настроения — все это превращается в высокую явку. Я бы выделил отдельно Камчатку. Сейчас самая высокая явка по Дальнему Востоку — на Чукотке, в Якутии и Камчатском крае», — сказал политолог.

Он добавил, что выборы проходят без нарушений.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование организовано в консульствах и посольствах России по всему миру.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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