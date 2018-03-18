Россиян не пустили голосовать во Львове

Украинская полиция не пускает россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Здание российского консульства во Львове, где находится избирательный участок, сотрудники полиции совместно с Национальной гвардией оградили металлическим забором. «Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.

Кроме того, представители движения «Национальный корпус» поставили у здания бочки и палатку. По их словам, они хотят сделать «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.

Сообщается, что у консульства дежурят несколько десятков силовиков. На данный момент ситуация спокойная. Также российских избирателей не пускают на голосование в Одессе и Киеве.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украинские силовики не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны для голосования на выборах президента. Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией. Москва назвала решение украинских властей беспрецедентным и не укладывающимся в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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