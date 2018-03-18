Россиянка сходила на выборы и умерла

Жительница села Кролевцы в Приморском крае проголосовала на президентских выборах и умерла, передает Deita.ru.

По данным портала, ей было 70 лет, женщина, выйдя с избирательного участка, села в машину и там скончалась.

Как сообщает «Интерфакс», в Уфе мужчина умер на избирательном участке. Ему было 68 лет.

Петербургское издание mr7.ru передает, что в Санкт-Петербурге на выборы приходят «мертвые» избиратели. На одном из избирательных участков 33 человека обнаружили себя вычеркнутыми из списков по причине смерти.

В выборах президента России 18 марта участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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