В Северной Корее зафиксировали стопроцентную явку на выборах президента России

Стопроцентную явку граждан России на выборы президента страны зафиксировали в Пхеньяне, об этом говорится на странице российского посольства в Facebook Северной Корее.

Избирательный участок посетили все 112 россиян, находящихся в стране. «Кроме сотрудников посольства и членов их семей своим конституционным правом также воспользовался Владимир Ли, наш единственный соотечественник, постоянно проживающий в КНДР», — отмечено в сообщении.

18-летний учащийся местной дипломатической школы Алексей Салтыков голосовал первый раз в жизни.

Первую стопроцентную явку на выборы зафиксировали в селе Краснено Чукотского автономного округа, где проживают 40 человек.

Ранее сообщалось о завершении голосования в Приморском и Хабаровском крае, а также Еврейской автономной области (ЕАО). Явка, по данным региональных избиркомов, превысила показатели прошлых президентских выборов везде, кроме Приморья.

18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки открыты по всей стране, а также в посольствах по всему миру, с 8 до 20 часов по местному времени. В выборах участвуют восемь кандидатов, фамилии которых расположены в бюллетенях в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



