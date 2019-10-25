Еще один гей рассказал о пытках в Чечне

Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики. Об этом он рассказал в беседе с ABC News.

«Сначала они просто меня избивали руками, а потом пытали током. Хуже всего были пытки водой», — отметил Рикки (имя изменено авторами материала в целях безопасности).

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Уточняется, что причиной задержания мужчины стало видео, на котором запечатлен его разговор с двумя друзьями-геями. В ходе беседы они обсуждали проблемы, связанные с ЛГБТ-сообществом. На тот момент Рикки было 19 лет.

Первым геем, открыто заявившем о пытках в Чечне в 2017 году, стал Максим Лопунов. По его словам, 12 дней он находился в подвале уголовного розыска республиканского МВД, где его избивали палками, пытали электричеством, заставляли звонить знакомым гомосексуалистам и звать на встречи, где их поджидали чеченские силовики. В апреле 2017 года он так и не дождался расследования, начал получать угрозы и уехал из страны.

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые рассказала «Новая газета» в 2017 году. Издание писало о сотнях задержанных, которых поместили в секретные тюрьмы, избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.

В январе правозащитная организация «ЛГБТ-сеть» сообщила о новой волне гонений на геев и лесбиянок в республике, которая началась месяцем ранее. Активисты утверждали, что за это время были задержаны минимум 40 человек, двое убиты во время пыток. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров опровергал эти данные. Он выразил готовность к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако посчитал проблему с нарушением их прав надуманной.

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