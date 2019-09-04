Украинку убили во время секса в Турции

Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в Анталье в районе пляжа «Анталья Лайф Парк». В правоохранительные органы обратились местные жители и водители такси. Они пожаловались на шумевших мужчину и женщину, а также заподозрили, что речь идет о проституции, поскольку пара уединилась за трансформаторной будкой.

Приехавшие на место полицейские увидели лежащую на земле женщину и потребовали от нее встать, однако она не отреагировала. Оказалось, что женщина — 42-летняя украинка Юлия Билехуб — мертва.

Полиция по подозрению в убийстве вскоре задержала гражданина Турции. У него нашли часы, серьги и кольца погибшей. Выяснилось, что женщина сначала распивала с ним алкоголь, а затем согласилась заняться сексом за деньги — за 200 турецких лир (примерно 2,3 тысячи рублей).

Haberturk отмечает, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления. Теперь ему вменяют убийство и мародерство. Проживала ли убитая в Турции или приехала как туристка, не уточняется.

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