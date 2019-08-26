Россиянка погибла во время прогулки в Японии

Гражданка России погибла в Японии во время пешего восхождения на гору Фудзияма. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на информацию полицейских и пожарных, которые также выполняют роль спасателей.

Рано утром в понедельник, 26 августа, когда 29-летняя россиянка и ее муж-японец практически достигли вершины вулкана, на женщину упал камень. С места своей последней остановки пара выдвинулась по маршруту поздно вечером 25 августа. В настоящее время стражи порядка разбираются в причинах случившегося.

Телеканал также называет имя погибшей — Анна Дубровина. Вместе с мужем, которому примерно 30 лет, она проживала в Синагаве — специальном районе Токио.

Посольство России в Японии не имеет данных о произошедшем, сообщила РБК пресс-атташе дипмиссии.

NHK отмечает, что это первый раз за сезон (длится с июля по сентябрь), когда камень убил кого-то на склонах Фудзиямы. Это также первый подобный инцидент с 2008 года на маршруте со стороны префектуры Яманаси. В то же время на стороне префектуры Сидзуока в 2009-м камень сорвался и попал в автомобиль, убив находившегося в нем человека.

Фудзияма находится в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 метров, это самая высокая точка Японии. Взойти на него можно по нескольким пешим маршрутам.

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