Стало известно о гибели россиянки с ребенком в Сирии

В Сирии во время бомбардировки села Аш-Шаафа (провинция Дейр-эз-Зор) погибла россиянка с ребенком. Об этом РИА Новости сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Погибшая — 35-летняя жительница Надтеречного района Чечни Хава Ахъядова. «В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын — Умар выжил и находится с ней», — рассказала Саратова.

Когда именно произошел обстрел, она не сообщила.

Правозащитница, которая входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, добавила, что около 15 заявительниц рассказали ей, что их дочери находятся в зоне конфликта и вышли на связь.

«Эти женщины по сути оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания», — указала Саратова.

В ноябре 2018 года она рассказывала, что на подконтрольных боевикам территориях находятся несколько тысяч российских женщин с детьми.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал о том, что на территории Сирии воюет порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ («Исламское государство», запрещена в России) было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы, передавал Znak.com.

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