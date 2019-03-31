Россиянка погибла на Бали

Жительница Волгограда Ольга Трушик погибла на индонезийском острове Бали в результате ДТП, сообщает «СоцИнформБюро» со ссылкой на близких женщины. Ей было 25 лет.

По информации агентства, приехавшая на отдых россиянка несколько дней назад арендовала скутер и попала на нем в аварию, в которой, предположительно, участвовал грузовик. Другие обстоятельства инцидента неизвестны.

Сообщается, что расходы по транспортировке тела Трушик на родину возьмет на себя страховая компания, однако родственники погибшей параллельно начали сбор средств в социальных сетях.

В марте на Бали за попытку контрабанды орангутана был задержан российский гражданин. В его багаже при досмотре нашли двухлетнее животное, которое напоили снотворным, также найденным в вещах пассажира.

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