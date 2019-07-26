Названные проститутками украинки массово оголились

Украинки устроили флешмоб в социальных сетях после высказывания зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о развратности женщин. Об этом сообщает «Обозреватель».

В настоящий момент запись чиновника в Facebook удалена, однако ее скриншот приводит портал IPNews. Марченко заявил, что может определить проститутку по длине юбки. «И мне не нужно спрашивать их для того, чтобы понять, кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Если ты не проститутка, то зачем носишь ее форму?» — задался вопросом госслужащий.

Он осудил то, что многие девушки публикуют в социальных сетях фотографии в купальниках, мини-платьях и в нижнем белье. «Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У нее аккуратный макияж и скромная прическа», — рассказал о своем видении «правильной женщины» чиновник.

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Жительницы Украины запустили флешмоб #забулазапитатиуМарченка («Забыла спросить у Марченко»), где отметили, что оценка внешнего вида женщин не входит в его компетенции, и указали на старомодность его взглядов. Свои публикации они сопровождают откровенными фотографиями.

«Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж — предел мечтаний любой женщины», — написала в Facebook Наталия Соловьева.

«Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. (…) Может мне сразу депортироваться из страны?» — поддержала ее Анастасия Потапенко, прикрепив фотографию, где она употребляет алкоголь и курит.

В июне президент Украины подвергся критике после того, как назвал украинок брендом страны. «Туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом», — признался глава государства. Тогда женщины запустили флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).

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