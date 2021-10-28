Российский врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей

У заболевших COVID-19 детей чаще всего появляется температура и ряд других симптомов. Их назвала пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ № 1 Татьяна Алиева, сообщает 74.ru.
По ее словам, коронавирус может развиваться по двум сценариям. Первый вариант связан с резким повышением у ребенка температуры до 39 градусов, второй — с невысоким повышением температуры, которая держится в течение нескольких дней.
«Что касается потери обоняния, я бы не зацикливалась на этом симптоме, потому что не все дети обращают на это внимание, а под давлением взрослых могут говорить не то, что чувствуют на самом деле», — заявила Алиева.
Российский врач добавила, что одним из основных симптомов являются слабость и вялость ребенка.
Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В ведомстве сообщили, что увеличение числа новых случаев коронавируса у несовершеннолетних связано с распространением «дельта»-штамма. При этом самыми уязвимыми перед вирусом остаются пожилые люди, подчеркнули в министерстве.