Российский врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей

У заболевших COVID-19 детей чаще всего появляется температура и ряд других симптомов. Их назвала пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ № 1 Татьяна Алиева, сообщает 74.ru.

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По ее словам, коронавирус может развиваться по двум сценариям. Первый вариант связан с резким повышением у ребенка температуры до 39 градусов, второй — с невысоким повышением температуры, которая держится в течение нескольких дней.

«Что касается потери обоняния, я бы не зацикливалась на этом симптоме, потому что не все дети обращают на это внимание, а под давлением взрослых могут говорить не то, что чувствуют на самом деле», — заявила Алиева.

Российский врач добавила, что одним из основных симптомов являются слабость и вялость ребенка.

Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В ведомстве сообщили, что увеличение числа новых случаев коронавируса у несовершеннолетних связано с распространением «дельта»-штамма. При этом самыми уязвимыми перед вирусом остаются пожилые люди, подчеркнули в министерстве.

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