Россиянам предрекли волну детского коронавируса

В России учащаются случаи тяжелого течения COVID-19 среди детей, если тенденция продолжится, то может случиться новая волна детского коронавируса. Рост заболеваемости предрекла пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ №1 Татьяна Алиева, сообщает 74.ru.

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По ее словам, взрослое население идет к коллективному иммунитету, потому что часть россиян вакцинируется, а часть заболевает COVID-19. Врач подчеркнула, что это дает надежду на управление пандемией.

«Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть так же тяжело, — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну», — заявила Алиева. При этом она подчеркнула, что такого может и не произойти, так как коллективный иммунитет взрослых помешает распространению коронавируса.

Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В ведомстве сообщили, что увеличение новых случаев коронавируса у несовершеннолетних связано с распространением «дельта»-штамма. При этом самыми уязвимыми перед вирусом остаются пожилые люди, подчеркнули в министерстве.