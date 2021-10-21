В Роспотребнадзоре назвали долю детей среди заболевших COVID-19

Доля детей среди заболевших коронавирусом составляет около 10-11 процентов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, данный показатель может варьироваться в зависимости от сезона. Инфекционист объяснил, что когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость COVID-19 снижается.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил необходимость носить маски детям в общественных местах. Поздняков подчеркнул, что детям необходимо носить маски именно в тех общественных местах, где много взрослых. «Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового», — пояснил он.

