Врач объяснил необходимость носить маски детям в общественных местах

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил необходимость носить маски детям в общественных местах. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков подчеркнул, что детям необходимо носить маски именно в тех общественных местах, где много взрослых. «Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового», — пояснил он.

По словам эксперта, дети выделяют меньше вируса, чем взрослые, при этом риск заразиться все равно существует. В общественных местах больше взрослых, поэтому там для защиты ребенка лучше надеть маску.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в стране по сравнению с прошлым годом кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что в России зафиксированы случаи попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. Он добавил, что есть и летальные случаи, но пока они редки.