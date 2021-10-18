Вирусолог объяснил увеличение числа смертей детей с COVID-19

Увеличение числа смертей детей с COVID-19 связано с их ослабленным иммунитетом после карантина, объяснил инфекционист, доктор медицинских наук Юрий Венгеров, сообщает телеканал «360».

По его словам, у детей может легче развиваться дыхательная недостаточность при сильном поражении легких. Иммунная защита детей ослабла из-за карантина и распространения в России «дельта»-штамма, считает он.

«Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими, к 18-20 годам 80 процентов детей имеют антитела. Но этот вирус — мутант, он отличается, он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант», — добавил Венгеров.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России и случаях попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. По его словам, в стране также есть летальные случаи детей с COVID-19.

