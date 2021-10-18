Профессор сравнил точность метода ПЦР и экспресс-тестов на COVID-19

ПЦР-тестирование на коронавирус относится к самому чувствительному методу выявления SARS-CoV-2. При этом антигенные экспресс-тесты редко дают ложноположительный результат. О сравнении точности данных методов рассказал профессор Российской академии наук Николай Маянский, сообщают «Известия».

Точность антигенных тестов зависит от вирусной нагрузки, уточнил профессор РАН.

Такие тесты следует использовать в отдаленных районах, где нет лабораторий, или для диагностики в экстренных условиях: к примеру, когда человека госпитализируют с аппендицитом, и медикам нужно понять, помещать ли его в красную зону или же оставить в «зеленой», разъяснил Маянский.

Он напомнил, что этиологическая диагностика COVID-19 важна в борьбе с инфекцией.

«Распространение пандемии COVID-19 требует постоянного наращивания объема тестирования, однако ресурсозатратный и сравнительно длительный метод ПЦР не везде может быть выполнен своевременно», — отметил Маянский.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Ее темпы сейчас недостаточно высокие, чтобы улучшить ситуацию в стране, подчеркнул он.