Комаровский развеял миф о связи поражения легких с тяжестью течения COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о том, что процент поражения легких полностью отражает степень тяжести течения коронавируса. В посте, опубликованном в Instagram, доктор заявил, что при лечении COVID-19 в первую очередь важно учитывать показатели насыщения крови кислородом.

Комаровский рассказал, что показания пульсоксиметра содержат больше важной для лечения информации, чем показания компьютерной томографии (КТ), с помощью которой определяют процент поражения легких. По мнению врача, результаты КТ не всегда отражают тяжесть заболевания. «Сплошь и рядом врачи в клиниках видят, что у человека поражено всего 10 процентов легких, а ему очень плохо», — пояснил доктор.

Медик уточнил, что взаимосвязь между процентом поражения легких и самочувствием человека присутствует. «Если поражено 90 процентов легких, то статистически такому человеку хуже, чем тому, у кого поражено 10 процентов. Но тем не менее ориентироваться надо не на это, а на выраженность расстройств, которые обнаруживаются при биохимических исследованиях, и на показатели насыщения крови кислородом», — заключил врач.

Ранее Комаровский опроверг популярный миф о том, что чеснок и лук эффективны при профилактике простуды. По его словам, на самом деле эффективной профилактикой ОРВИ является отсутствие контакта с человеком, который имеет все признаки заразности и может распространять вирус.