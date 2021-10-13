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Доктор Комаровский рассказал об опасности тяги к соленому

Врач Евгений Комаровский заявил, что тяга к соленому может свидетельствовать о болезни
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Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности тяги к соленому. О чем может свидетельствовать желание съесть что-нибудь соленое, специалист рассказал в эфире программы «Спроси у Комаровского» на канале «Украина».

Телеведущий заявил, что каждому человеку иногда хочется соленого. По его словам, чаще всего это может быть связано с беременностью. Также, как отметил Комаровский, это может сигнализировать о потере организмом соли и жидкости при интенсивных физических нагрузках или жаркой погоде. «То есть желание соленого является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме», — уточнил он.

В то же время доктор рассказал, что в некоторых случаях тяга к соленому может свидетельствовать о болезни. «Это очень необычный, нестандартный симптом. (...) Некоторые достаточно серьезные болезни, связанные, например, с нарушением функции надпочечников, могут проявляться желанием съесть соленое», — объяснил Комаровский. Он также назвал этот симптом поводом для немедленного обращения к специалисту.

Ранее телеведущий рассказал, что тяга к сладкому не является признаком какой-то скрытой болезни. Комаровский предположил, что люди придумали такой миф, чтобы объяснить самим себе неуемное желание постоянно есть продукты с высоким содержанием сахара.

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