Доктор Комаровский развеял миф о тяге к сладкому

Врач Евгений Комаровский: тяга к сладкому — не признак болезни, а просто вредная привычка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о том, что тяга к сладкому может быть симптомом болезни. Своим мнением о том, почему люди постоянно употребляют продукты с большим количеством сахара, специалист поделился в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

Телеведущий заявил, что многим людям постоянно хочется есть торты и конфеты, но, по его словам, это не свидетельствует о какой-то скрытой болезни. «Тяга к соленому или тяга, например, к клубнике с селедкой, вот это может быть симптомом определенных состояний. Но тяга к сладкому не является признаком какой-либо болезни», — подчеркнул он.

Доктор предположил, что люди придумали такой миф, чтобы объяснить самим себе неуемное желание постоянно есть сладкое. Комаровский отметил, что тяга к сахару вырабатывается из-за неправильного воспитания. «Это просто-напросто вредная привычка, которая никак не может быть реализована в полном объеме», — уточнил он.

Комаровский добавил, что каждый может жить без добавочного сахара, и призвал зрителей «взять себя в руки» и начать «потихоньку ограничивать сладости».

Ранее Комаровский назвал факторы, которые увеличивают риск раннего инсульта. Телеведущий порекомендовал всем, кто хочет избежать этой болезни в 30 лет, избавиться от вредных привычек и скорректировать образ жизни. Также, по его мнению, важно регулярно обследоваться у специалистов.