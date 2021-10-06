Доктор Комаровский перечислил увеличивающие риск раннего инсульта факторы

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил факторы, которые увеличивают риск раннего инсульта. О том, как предотвратить болезнь в молодом возрасте, он рассказал в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина». Выпуск, который вышел 15 сентября, появился на YouTube-канале доктора в минувший понедельник, 4 октября.

Телеведущий заявил, что анализов, которые помогают предупредить инсульт, сегодня не существует, однако, по его словам, есть факторы, присутствие которых в жизни увеличивает риск возникновения этой болезни. Комаровский отметил, что курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес и гиподинамия (снижение физической активности — прим. «Ленты.ру») могут спровоцировать инсульт в молодом возрасте.

Врач посоветовал всем, кто хочет избежать этой болезни, избавиться от вредных привычек и скорректировать образ жизни. Также, как уточнил Комаровский, важно своевременно обследоваться у специалистов. «То есть вы должны контролировать артериальное давление, и, конечно же, должны контролировать уровень сахара в крови», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что помимо этого, необходимо следить, чтобы в организме не было дефицита жидкости. «Если вы находитесь в жарком климате, отдыхаете, если вы потеете, то надо получать достаточное количество жидкости», — рассказал телеведущий.

Ранее Комаровский назвал причину отказаться от детского сада. Он объяснил родителям, при каких условиях им стоит перестать водить ребенка в дошкольное учреждение.