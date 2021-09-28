Врач предупредил об опасности насморка

Врач-отоларинголог клиники «Город Детства» Иван Лесков в беседе с радио Sputnik предупредил об опасности насморка.

По его словам, если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям. «Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом, поскольку отек носа перекрывает пазухи», — пояснил он.

Специалист посоветовал не ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов, так как они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. Он порекомендовал промывать нос. «Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками», — добавил врач.

В марте врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные правила лечения насморка. По его мнению, в лечении насморка важно «не дать слизи засохнуть». При этом на состояние слизистых оболочек влияет два фактора. Первый фактор связан с воздухом, которым дышит человек. Чтобы лечить насморк, он призвал поддерживать в помещениях прохладный и влажный воздух. Вторым фактором он назвал реологию крови, то есть текучесть. Доктор отметил, что сгущение крови приводит к снижению активности кровообращения в слизистых оболочках.