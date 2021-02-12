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Врач назвал россиянам причины перетерпеть насморк

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Фото: Unsplash

Насморк не всегда является признаком заболевания и иногда его стоит перетерпеть, а не снимать отек слизистых. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков, передает Sputnik.

Обильные выделения могут быть реакцией организма на внешние факторы. Это одна из причин, по которым не стоит сразу лечить насморк, объяснил медик.

Такое происходит, например, когда человек выходит на улицу в мороз. Нос контролирует вдыхаемый воздух, и чем ниже его температура, тем больше у него работы. «Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», — объяснил Лесков.

По его словам, если во время такого отека использовать сосудосуживающий препарат, то порция холодного воздуха попадет в легкие. От одного раза ничего не произойдет, но при регулярном использовании лекарства нос может перестать реагировать на что-либо, кроме капель. «При резкой смене температуры надо потерпеть. Если течет из носа или нос закладывает в такой ситуации, то все нормально», — сказал врач.

Ранее врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, что быстрее других простудой заражаются те, кто много нервничает. Стресс способствует выработке кортизола, который негативно влияет на способность организма защитить себя. Кроме того, люди с высоким уровнем стресса болеют дольше. Среди других факторов, влияющих на течение болезни, она назвала генетическую предрасположенности и физическую активность. Хорошая спортивная форма и регулярные упражнения могут снизить вероятность заражения простудой практически в 50 раз.

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