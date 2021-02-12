Врач назвал россиянам причины перетерпеть насморк

Насморк не всегда является признаком заболевания и иногда его стоит перетерпеть, а не снимать отек слизистых. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков, передает Sputnik.

Обильные выделения могут быть реакцией организма на внешние факторы. Это одна из причин, по которым не стоит сразу лечить насморк, объяснил медик.

Такое происходит, например, когда человек выходит на улицу в мороз. Нос контролирует вдыхаемый воздух, и чем ниже его температура, тем больше у него работы. «Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», — объяснил Лесков.

По его словам, если во время такого отека использовать сосудосуживающий препарат, то порция холодного воздуха попадет в легкие. От одного раза ничего не произойдет, но при регулярном использовании лекарства нос может перестать реагировать на что-либо, кроме капель. «При резкой смене температуры надо потерпеть. Если течет из носа или нос закладывает в такой ситуации, то все нормально», — сказал врач.

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