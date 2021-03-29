Доктор Комаровский назвал главные правила лечения насморка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные правила лечения насморка. Свои советы он опубликовал в Instagram.

По его мнению, в лечении насморка важно «не дать слизи засохнуть». При этом на состояние слизистых оболочек влияет два фактора, отметил доктор в публикации.

Первый фактор связан с воздухом, которым дышит человек. «Чем он суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь», — объяснил Комаровский. Чтобы лечить насморк, он призвал поддерживать в помещениях прохладный и влажный воздух.

Вторым фактором он назвал реологию крови, то есть текучесть. Доктор отметил, что сгущение крови приводит к снижению активности кровообращения в слизистых оболочках. Это, в свою очередь, снижает их способность синтезировать слизь.

«Говоря другими словам, чем гуще кровь, тем гуще слизь», — подчеркнул Комаровский. Чтобы не допустить сгущения крови, он порекомендовал тем, кто хочет избавиться от насморка, обильное питье.

Ранее Комаровский поделился методами лечения ОРВИ. Он порекомендовал во время болезни меньше есть и литрами пить чаи или компоты. При этом лучше тепло одеться и находиться в прохладном проветриваемом помещении и использовать увлажнитель воздуха.