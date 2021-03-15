Доктор Комаровский назвал главные способы пережить постковидный синдром

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные способы пережить постковидный синдром. Он перечислил эти методы в интервью для украинской журналистки Натальи Влащенко, выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, таблеток для восстановления организма после перенесенного коронавируса не существует, поэтому этот процесс может занять месяцы или даже годы. Однако переболевший человек может ускорить восстановление.

«Восстановление — это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого "все пропало, все пропало"», — рассказал Комаровский.

Доктор пояснил, что по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты: вместо этого журналисты выводят в эфир ролики, герои которых — «ребята с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду». Врач предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.