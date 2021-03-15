Доктор Комаровский поделился методами лечения ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился методами лечения ОРВИ. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, важно забыть о постельном режиме и противовирусных препаратах. «Никогда никаких "фуфломицинов", которые якобы повышают иммунитет!» — заявил он. Также он усомнился в необходимости принимать лекарства от кашля. Вместо сосудосуживающих средств от насморка доктор посоветовал делать промывания носа солевыми растворами.

Комаровский порекомендовал во время болезни меньше есть и литрами пить чаи или компоты. При этом лучше тепло одеться и находиться в прохладном проветриваемом помещении и использовать увлажнитель воздуха.

«Вы хотите от меня волшебных таблеток? У меня их нет», — сказал он, уточнив, что в случае высокой температуры стоит принимать ибупрофен.

Самым же главным лекарством он назвал улыбку и отсутствие страха.

Ранее Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. В список самых неэффективных методов он включил биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективным способам он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию.

Также врач перечислил симптомы пневмонии. Он отметил, что главным симптомом воспаления легких является кашель. Также среди признаков заболевания он назвал ухудшение после улучшения или любую «простудную болезнь», которая длится более пяти дней. При этом врач советует обратить внимание на невозможность глубоко вдохнуть и выраженную бледность кожи при других симптомах ОРВИ.