Доктор Комаровский назвал главный положительный эффект от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью украинской журналистке Натальи Влащенко назвал главный положительный эффект от коронавируса. Ролик доступен на YouTube.

«Для меня есть один единственный большой плюс от COVID-кампании. Я получил возможность жить, как нормальные люди», — отметил Комаровский.

Доктор пояснил, что теперь он может ходить по магазинам, как шпион: в этом ему помогает медицинская маска. Благодаря такой защите люди не узнают телеведущего в общественных местах, поэтому они не начинают его «трогать и хватать».

Ранее Комаровский нашел пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на морозе. По его словам, такой способ защиты позволяет избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой, которые возникают при замерзании носа. При этом врач уверен, что по противоэпидемическим соображениям маска на улице не нужна: требования носить ее на открытом воздухе он назвал дискредитацией медицинской науки.