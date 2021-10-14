Доктор Комаровский опроверг миф о популярном способе профилактики простуды

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг популярный миф о том, что чеснок и лук эффективны при профилактике простуды. О том, какие способы на самом деле защищают от ОРВИ, он рассказал в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

Доктор назвал заблуждением мнение о том, что употребление лука и чеснока помогает уберечься от простуды. По словам Комаровского, эффективной профилактикой ОРВИ является отсутствие контакта с человеком, который имеет все признаки заразности и может распространять вирус. «Единственное, что может реально сработать, если от человека очень сильно воняет чесноком, то шансов, что к нему подойдут люди, немного меньше, то есть они будут держать дистанцию», — уточнил он.

Доктор посоветовал всем, кто хочет заниматься профилактикой простуды, носить маски в общественных местах, регулярно проветривать помещения и по возможности встречаться с людьми на свежем воздухе. «Если вам хочется есть чеснок и лук, ешьте, пожалуйста, на здоровье. Но прошу вас: к профилактике ОРВИ это не имеет в принципе никакого отношения», — заключил телеведущий.

Ранее Комаровский предупредил об опасности чрезмерной тяги к соленому. По словам врача, желание съесть что-нибудь соленое может говорить о нехватке в организме соли и жидкости вследствие физических нагрузок, а также сигнализировать о серьезном заболевании, например, о нарушении функции надпочечников.

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