Математики предсказали миллион болеющих COVID-19 россиян через две недели

Рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией в стране может привести к тому, что число одновременно болеющих COVID-19 россиян может превысить миллион уже через две недели — 2 ноября, предсказывают математики. Об этом в понедельник, 18 октября, пишет ТАСС.

Ученые пришли к такому выводу благодаря разработанной ими математической модели под названием CIR, которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавирусной инфекции на срок до месяца.

Еще в начале прошлой недели исследователи считали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий. Но, по словам заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые.

Он добавил также, что к началу ноября количество новых случаев заражения за сутки может превысить 37 тысяч.

По данным на понедельник, 18 октября, за минувший 24 часа в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших за все время составило 8 027 012.