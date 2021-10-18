Россия
 
Последние новости
Россия приостановит работу представительства при НАТО
Акции корейских компаний взлетели из-за успеха «Игры в кальмара»
Российские холода оказались угрозой для Европы
Умер размахивавший пробиркой в ООН бывший госсекретарь США
Путин пообещал выделить Подмосковью десять миллиардов рублей на дороги
Экономист предсказал стабилизацию цен на газ при сотрудничестве ЕС с «Газпромом»
Во Франции обещали в срок дать ответы на вопросы России по делу Навального
Инструктор опроверг обман со стороны претендентов на краповый берет из Чечни
В наряде американской журналистки на встрече с Путиным увидели провокацию
Новости партнеров

Математики предсказали миллион болеющих COVID-19 россиян через две недели

Математик Захаров: число одновременно болеющих COVID-19 может 2 ноября превысить миллион
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией в стране может привести к тому, что число одновременно болеющих COVID-19 россиян может превысить миллион уже через две недели — 2 ноября, предсказывают математики. Об этом в понедельник, 18 октября, пишет ТАСС.

Ученые пришли к такому выводу благодаря разработанной ими математической модели под названием CIR, которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавирусной инфекции на срок до месяца.

Еще в начале прошлой недели исследователи считали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий. Но, по словам заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые.

Он добавил также, что к началу ноября количество новых случаев заражения за сутки может превысить 37 тысяч.

По данным на понедельник, 18 октября, за минувший 24 часа в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших за все время составило 8 027 012.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин напомнил о праве губернаторов принимать решения по обязательной вакцинации
Привившимся от COVID-19 россиянам предложили давать деньги
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Другие материалы рубрики
Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
06:20Сегодня

Сомнолог раскрыл способы побороть осеннюю сонливость

05:30Сегодня

Чаепитие в осеннем парке вызвало умиление у россиян

 
05:28Сегодня

Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина С

Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
04:46Сегодня

Терапевт назвал способ побороть бессонницу без таблеток

04:28Сегодня

Фото пассажиров в вагоне московского метро напомнило россиянам о «телефономании»

 
03:38Сегодня

Россиянин заявил о незаконных поборах со стороны старшей по дому

 
Россия00:0228 сентября

«Каждый раз говорят через губу»

Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
02:42Сегодня

Историк рассказал анекдот о Куликовом поле

 
02:16Сегодня

Российское общежитие эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

01:32Сегодня

В московском парке появился робот-охранник

 
Россия
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине статью Медведева назвали «вызовом для всей Европы»
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Депутат Рады поблагодарил власти Грузии за арест «афериста» Саакашвили
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине заявили о «пощечине» Зеленского Байдену ради Путина
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
В ДНР назвали причины смерти 37 мирных жителей в ходе войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
Ежемесячные доходы курьеров в России оценили в сотни тысяч рублей
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге Universum
«Стабильность — результат работы каждого сотрудника»
Глава крупнейшего сахарного завода — о соцответственности бизнеса
Рост экономики Китая резко замедлился
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
На Российской энергетической неделе обсудили экологическую безопасность
Все материалы
Силовые структуры
Орудовавшего 30 лет Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В МВД рассказали о задержании открывшего стрельбу в пермской школе ученика
Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края
Карл Пиратский. «Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии Конного полка»«Это не служба, а дело чести»
Кто и как защищал российских императоров от убийц и террористов?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание лекарства
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Раскрыты заработки звезд в TikTok и Instagram
Сообщение о нехватке кислорода в больнице Белгорода оказалось недостоверным
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
Роскомнадзор отчитался об удалении 400 тысяч запрещенных материалов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Раскрыты подробности об обновленном Exeed TXL для России
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen
Вездеход «Стрела»: что в нём от Газели?
Видео: подробный обзор российского ответа Хаммеру — новейшего внедорожника Стрела
Автомобили Lada подорожали шестой раз за год
Lexus LX: Land Cruiser на максималках?
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
Авария Bugatti Veyron и Lamborghini Aventador попала на видео
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиянин снял на видео восход солнца на Ай-Петри
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
«Поехали!»
Как российские режиссеры подняли привлекательность нескольких регионов для туристов
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Все материалы