В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили максимальные с начала пандемии 34 325 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число с начала пандемии составило 8 027 012. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

34 325 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 34 303 случая заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097) и в Московской области (2768). Меньше всего — в Магаданской области (20), Чукотском (17) и Ненецком автономных округах (12).

За сутки умерли 998 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии скончались 224 310 человек. Суточный показатель выздоровлений составил 16 431, общий — 7 017 055.