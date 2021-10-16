В Петербурге число заражений коронавирусом оказалось рекордным

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки оказалось рекордным с начала года: зафиксировано 3088 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В последний раз в городе большее число пациентов с этим диагнозом за сутки регистрировали 22 января. Тогда коронавирус диагностировали у 3104 петербуржцев. Всего с начала пандемии в городе выявлено 660 316 случаев заражения коронавирусом, 22,8 тысячи заболевших умерли.

1002 случая смерти пациентов с COVID-19 зафиксировали в России впервые с начала пандемии

По данным «Фонтанки», суточная госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге перевалила за 500, а доля свободных коек в больницах упала на 25 процентов. Как уточнили в Смольном, в настоящее время в стационарах остаются 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключен к аппарату ИВЛ, на амбулаторном лечении находятся 34 654 жителя города.

По состоянию на субботу, 16 октября, в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса за минувшие сутки — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений. По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 85 регионах, при этом 9 процентов зараженных не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (6545) и Московской области (2403), Петербург оказался на втором месте.

Максимальным с начала пандемии оказалось и число погибших: за сутки было зафиксировано 1002 смерти от COVID-19.