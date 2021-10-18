Путин напомнил о праве губернаторов принимать решения по обязательной вакцинации

Путин: губернаторы могут сами принимать решения по обязательной вакцинации от COVID-19

Российские губернаторы имеют право самостоятельно принимать решение об обязательной вакцинации ряда граждан от COVID-19. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам президента, согласно закону 1998 года главы регионов могут принимать решение по отдельным категориям граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса следует наращивать без административного давления. По словам российского лидера, важно терпеливо объяснять людям необходимость прививки.

Вместе с тем президент России призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ. Необходимо разъяснять россиянам все преимущества, связанные с профилактикой коронавируса, подчеркнул Путин.