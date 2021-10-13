Путин ответил на вопрос о страхе заразиться коронавирусом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о страхе заразиться коронавирусной инфекцией во время поездок. По его словам, это в большей степени вопрос для тех, кто путешествует вместе с ним для обеспечения работы главы государства, сообщает в среду, 13 октября, РИА Новости.

«Это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее», — уточнил он, отметив, что все они подвергают свое здоровье опасности заражения инфекцией, и здесь «есть, о чем подумать».

По мнению российского лидера, он сам мог заразиться коронавирусом, однако этого не произошло благодаря вакцинации.

Ранее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин рассказал, что у него был высокий титр антител, поэтому он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим. Среди заболевших COVID-19 в его окружении был, в частности, адъютант, с которым он целый день проработал с утра до вечера, отметил глава государства.