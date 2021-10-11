Путин рассказал о состоянии здоровья

Президент России Владимир Путин объяснил кашель активностью на воздухе. По словам главы государства, со здоровьем у него все хорошо. О своем состоянии российский лидер рассказал ТАСС.

Так он ответил на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что президент России «покашливал» на совещании Совбеза.

Глава государства рассказал, что практически ежедневно он сдает тест на COVID-19 и другие инфекции. Путин пожелал здоровья коллегам и подчеркнул важность своевременной повторной вакцинации. Также он отметил, что постарается присутствовать на Евразийском женском форуме.

Ранее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин рассказал, что у него был высокий титр антител, поэтому он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим. Среди заболевших COVID-19 в его окружении был, в частности, адъютант, с которым он целый день проработал с утра до вечера, отметил глава государства.