Привившимся от COVID-19 россиянам предложили давать деньги

Привившимся от коронавируса россиянам нужно давать денежные премии, поскольку все другие методы поощрения исчерпаны. С таким предложением в эфире радио «Говорит Москва» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Сумму выплаты нужно определить в зависимости от региона. По задумке Тумусова, она не должна быть маленькой.

«Каждый день число умирающих и заболевших COVID-19 растет — налицо четвертая волна. Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно», — пояснил депутат.

Также каждого вакцинированного, по его словам, следует страховать на 10 миллионов рублей. С такими поощрениями у граждан появится стимул, и вскоре государство сможет заявить об абсолютной безопасности вакцины, подчеркнул Тумусов.

С 1 сентября запущен розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян — его проводит правительство страны. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи.