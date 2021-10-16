Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19

В России запускают счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», — отметила Голикова.

Она добавила, что сведения о вакцинации включают две графы. Одна из них — вакцинация первым компонентом, вторая — полностью завершенная вакцинация. Эта информация поможет россиянам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в субъектах при планировании путешествия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице очень высокими. В городе, по его утверждению, прирост за неделю составляет по 20-30 процентов. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать санитарные меры, участвовать в тестировании и пройти вакцинацию от коронавируса.