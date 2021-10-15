Российский регион введет режим изоляции для части жителей

В Пермском крае планируют ввести QR-коды и самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В Пермском крае намерены ввести QR-коды для торговых центров и кафе, а также самоизоляцию для жителей старше 65 лет и локдауны в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства российского региона.

Отмечается, что речь идет о тех, кто не сделал прививку от коронавируса или не болел COVID-19 в последние полгода. Такая мера, по словам властей, поможет людям старшего возраста, представители которой зачастую попадают в палаты реанимации, избежать контактов с носителями инфекции.

Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от COVID-19, в частности, пожилых жителей. Кроме того, будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с понедельника, 18 октября, будет введен порядок посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях по QR-коду. Новые ограничения коснутся лиц старше 18 лет. При этом заполнять помещения разрешено только на 30 процентов, уточнили в оперативном штабе региона.