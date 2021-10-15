Еще два российских региона введут QR-коды для посещения общественных мест

В Якутии и Приморье введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении системы QR-кодов для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте правительства российского региона.

Согласно документу, с 20 октября код понадобится для того, чтобы попасть в театры, кинотеатры, музеи, библиотеки и прочие учреждения культуры. С 25 октября без него не будут пропускать в фитнес-клубы, тренажерные залы и другие спортивные объекты. При этом с 1 ноября система QR-кодов будет введена для ресторанов, кафе и прочих мест. Отмечается, что граждане смогут предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном коронавирусе.

В Приморье с 15 ноября также вводится система QR-кодов для посещения кафе, учреждений культуры и спорта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 15 октября в Кабардино-Балкарии вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Схожую систему применяют и в других российских регионах.