Фитнес-клубы в России предложили альтернативу QR-кодам

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила заменить систему QR-кодов в ряде российских регионов альтернативными ограничительными мерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Как отмечают в АОФИ, в октябре в 13 регионах вступят в силу постановления о посещении фитнес-клубов по QR-кодам, еще в ряде регионов подобные ограничения вступят в ноябре. В результате каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 до 200 миллионов рублей, а фитнес-клубы теряют 80-90 процентов трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30 процентов, однако этого недостаточно для ведения рентабельного бизнеса, отмечают в ассоциации.

В ассоциации предлагают заменить систему QR-кодов альтернативными мерами. Там считают, что можно ввести максимально возможную вакцинацию граждан, в том числе 80-100-процентную вакцинацию сотрудников или организовать пункты вакцинации на территории клубов. Кроме того, в АОФИ предложили устанавливать ограничения по загрузке фитнес-клубов, сократить длительность программ, ввести скидки и бонусы для привившихся посетителей.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Другие российские регионы на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции тоже начали вводить ограничения.