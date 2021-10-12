Врач рассказал об одобрении «Cпутника V» ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ноябре-декабре 2021 года, сказал врач-иммунолог, эксперт в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что подобный шаг даст возможность уйти от ограничений вакцинированным гражданам России, путешествующим за рубеж, упростит процесс регистрации препарата в странах ЕС, а также откроет новые рынки сбыта.

ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. По словам старшего научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, существует ряд документов, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и, как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — заявила она.

Новые выгоды

Крючков объяснил, что одобрение затягивалось из-за того, что представители ВОЗ ждали от российской стороны предоставления всех необходимых материалов, связанных с производством препарата и результатами исследований. Видимо, теперь организация обладает всеми данными в нужном объеме.

«Очевидно, эксперты посмотрели документы и заключили, что теперь, когда все претензии сняты, процесс включения "Спутника V" в список может быть запущен. Это происходит довольно быстро: процедура занимает где-то месяц-полтора, потому можно предположить, что нашу вакцину одобрят до конца ноября — начала декабря, — подсчитал медик. — Для нас это сулит ряд положительных последствий. Первое — все, что связано с ЕС. На этом фоне отношение к российскому препарату однозначно потеплеет, он попадет в авторитетных список ВОЗ, что может заставить Запад пересмотреть возможность одобрения "Спутника V" на своей территории».

Страны с неразвитой регуляторной системой, такие как в Африке или Латинской Америке, во многом руководствуются решениями ВОЗ, ее заключения для таких государств заменяют значительную часть собственных исследований. Соответственно, по мнению эксперта, одобрение российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения значительно упростит «Спутнику V» доступ на рынки этих стран — России останется пройти только минимальный объем экспертиз.

«Ну и, конечно, это имиджевая история, — отметил Крючков. — Работы отечественных ученых получат лестные отзывы в международном сообществе, что, конечно, приятно и хорошо. И четвертое — одобрение нашей вакцины ВОЗ даст возможность обойти ограничения в других странах тем россиянам, у которых есть сертификат о вакцинации "Спутником". В США, например, хотели с ноября запретить въезд тем, кто не привился либо привит нашим препаратом. Теперь ситуация изменится».

Иммунолог заключил, что останавливаться на одобрении препарата ВОЗ нельзя, необходимо продолжать добиваться его регистрации в странах ЕС, что хоть и довольно проблематично, но уже более реально, чем было раньше.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.