В еще одном российском регионе ввели QR-коды для посещения общественных мест

В Кабардино-Балкарии с 15 октября вводятся QR-коды для посещения общественных мест

С 15 октября в Кабардино-Балкарии вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщается на сайте главы региона Кокова Казбека.

Согласно измененному указу главы региона, такое требование касается жителей, которые хотят посетить заведения общепита и культуры, а также детские игровые комнаты. Кроме того, электронный документ будет необходимо представить для посещения спортивных мероприятий.

Требование предъявлять QR-код не касается несовершеннолетних граждан, а также тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Ранее о введении QR-кодов сообщили власти Свердловской области. Электронный документ нужно будет предъявить при посещении театров и филармоний, концертных площадок, кинотеатров, домов культуры и салонов красоты.