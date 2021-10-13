Российский регион предупредили об угрозе локдауна

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, а также предупредил жителей об угрозе локдауна. Он заявил об этом в эфире телеканала «ГТРК Самара», его цитирует РИА Новости.

«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», — сказал он.

Губернатор добавил, что локдаун в регионе не вводится, так как каждый житель региона может сделать прививку и защититься от COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

В начале октября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за COVID-19 не стоит.