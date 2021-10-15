В Мурманской области введут QR-коды для посещения спортивных соревнований

В Мурманской области 18 октября введут QR-коды для допуска на спортивные соревнования

В Мурманской области с понедельника, 18 октября, вводится порядок посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях по QR-коду. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает РИА Новости.

Новые ограничения распространяются на лиц старше 18 лет. При этом заполнять помещения разрешено лишь на 30 процентов, рассказали в оперативном штабе региона.

Получить QR-код могут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, переболевшие им не более полугода назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Вместо QR-кода можно предъявить сертификат прохождения вакцинации, документ от медицинского учреждения, либо справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

В Мурманской области сейчас отмечается рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 15 октября, суточный прирост составил 203 человека, всего с начала пандемии заразились более 75 тысяч, свыше 2,1 тысячи умерли.