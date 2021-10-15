В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и ряда других категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Кроме пожилых жителей региона привиться обязаны медработники, государственные и муниципальные служащие, студенты, сотрудники, работающие с людьми, энергетики, рабочие вахтовым методом, волонтеры, а также лица, которые проживают в социальных учреждениях.

В постановлении главного санитарного врача области говорится, что данные меры вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, а также низких темпов вакцинации, которые наблюдаются в группах риска.

Ранее в другом российском регионе — Пермском крае — обязали привить 80 процентов сотрудников части предприятий. Компании обязаны привить своих сотрудников до 1 декабря.