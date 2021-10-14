В Крыму введут QR-коды в связи с эпидемиологической ситуацией

Власти Крыма планируют ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что эту задачу поручил глава республики Сергей Аксенов. Также Гоцанюк подчеркнул, что ждать локдауна в регионе не стоит, так как власти постараются этого не допустить.

«Эту работу мы начинаем, в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», — сказал политик.

За прошедшие сутки в Крыму выявили 552 новых случая коронавируса, 523 человека выздоровели, а 15 пациентов с COVID-19 скончались. За все время пандемии на полуострове зарегистрировали 85 913 случаев коронавируса, из которых 72 765 пациентов выздоровели, а 2733 — умерли.

В России за минувшие сутки выявили 31 299 случаев коронавируса, что является рекордным количеством за все время пандемии.