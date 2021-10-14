Кремль отказался вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Чрезвычайные меры в России не будут вводиться до тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас медицинская инфраструктура мобилизована, однако стоит активизировать работу по разъяснению необходимости сделать прививку от COVID-19.

Как отметил представитель Кремля, отказ от вакцинации против коронавируса на фоне роста заболеваемости является крайне опасным.

В России за минувшие 24 часа выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и в Московской области (1911).