Исследование эффективности «Спутник Лайт» в Аргентине показало высокий результат

РФПИ: исследование в Аргентине показало, что «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ

Исследование эффективности российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Аргентине показало высокий результат: бустерный укол препарата дает сильный иммунный ответ. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте «Спутник V», который ведет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Такие результаты показало первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ. Кроме того, сильный иммунный ответ дает бустерная прививка препаратом компании Moderna.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против штамма «дельта» — это наиболее распространенный вариант коронавируса в России — составляет 70 процентов.

Кроме того, «Спутник Лайт» показал эффективность более 80 процентов среди пожилых людей в Аргентине.