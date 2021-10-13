Глава РФПИ прокомментировал совместные исследования вакцин «Спутник V» и Pfizer

Создатели вакцины «Спутник V» проводят совместные исследования с разработчиками Pfizer в двух государствах. Таким комментарием в среду, 13 октября, поделился руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует ТАСС.

Дмитриев рассчитывает, что эта комбинация станет успешной. С ее помощью удастся справиться не только со штаммом «дельта», но и с будущими мутациями коронавирусной инфекции. Глава РФПИ напомнил, что совместно с Аргентиной идет также исследование комбинации вакцин «Спутник V» и Moderna.

В Центре имени Гамалеи подчеркнули, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V» — против «дельта» разновидности коронавируса составляет 70 процентов в течение трех месяцев после вакцинации.

Ранее глава РФПИ заявлял, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца нынешнего года. Пока же «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах, общее население которых составляет более 3,7 миллиарда человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира.