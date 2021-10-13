Оценена защита от вариантов SARS-CoV-2 вакцинами Moderna и Pfizer

Исследователи из США показали, что мРНК-вакцины оказывают защиту от большинства новых вариантов коронавирусной инфекции, в том числе и «дельта»-штамма. Статья ученых с оценкой эффективности вакцин принята к публикации в журнале Nature.

Специалисты из Йельского университета с ноября 2020 года по январь 2021 года собрали у 40 медицинских работников образцы крови перед тем, как последние получили первую дозу Moderna или Pfizer. После этого на протяжении 98 дней исследователи делали пять заборов крови у добровольцев — через семь и 28 дней после первой дозы и через семь, 28 и 70 дней после второй.

Образцы крови подвергли воздействию 16 различных вариантов SARS-CoV-2 и измерили выработку антител и Т-клеток в ответ на вирус. Исследователи обнаружили повышенный иммунный ответ во всех образцах крови, хотя сила ответа варьировалась от человека к человеку. Иммунный ответ на «дельта»-вариант был в целом сильным и усиливался после получения добровольцами вторых доз вакцин. По мнению исследователей, случаи заражения «дельта»-вариантом вакцинированных людей объясняются чрезвычайно высокой его заражаемостью, а не недостатками в работе вакцин. Однако, к удивлению ученых, больше всего сокращал вызываемый вакцинами иммунный ответ не он, а варианты, сочетающие две мутации в рецептор-связывающем домене вируса (E484K и N501Y/T) — «бета» и «гамма»-варианты.

Также иммунный ответ был сильней у тех, кто до вакцинации переболел COVID-19. «Выздоровление после первоначального заражения подобно первой дозе вакцины», — отмечает одна из исследователей, профессор иммунобиологии Акико Ивасаки. По мнению исследователей, это указывает на то, что ревакцинация может быть эффективной мерой для сдерживания коронавирусной инфекции.