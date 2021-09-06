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Оценена опасность вакцин Pfizer и Moderna для здоровья

Ученые из США не нашли последствий для здоровья от вакцинирования Pfizer и Moderna
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Фото: Vichan Poti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вакцинация препаратами Pfizer и Moderna не несет серьезных последствий для здоровья. К такому выводу пришли исследователи из США, чья статья опубликована в The Journal of the American Medical Association.

Ученые в рамках программы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Vaccine Safety Datalink проанализировали данные о здоровье 12 миллионов пациентов с середины декабря 2020 года по 26 июня 2021-го. В ходе анализа сравнивалось состояние 6,2 миллионов человек в течение трех недель после первой дозы и здоровье 5,7 миллионов в течение трех — шести недель после второй.

Специалисты оценивали наличие 23 последствий для здоровья, вызывающих обеспокоенность медицинского сообщества — симптомов коронавируса, эффектов, найденных во время клинических испытаний вакцин и так далее. Среди них были заболевания нервной системы (энцефалит, миелит и синдром Гийена — Барре), сердечно-сосудистые проблемы (острый инфаркт миокарда, инсульт и легочная эмболия), паралич Белла, аппендицит и анафилаксия.

Затем с помощью статистического анализа исследователи оценивали достигло число случаев того или иного симптома определенного порога — «сигнала». Ни одно из последствий его не достигло. В то же время исследователи отметили учащение после вакцинации миокардита и перикардита среди молодых людей. Среди эвакуированных пациентов возрастом от 12 до 39 лет на миллион доз насчитывалось 6,3 дополнительных случая миокардита.

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